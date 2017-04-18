Çavuşoğlu’na İngiliz mevkidaşından kutlama— 18 Nisan 2017
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Johnson, Bakan Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak kutladı.
Çavuşoğlu’nu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti. (AA)
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