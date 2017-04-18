Erhun Öztümer sahalara döndü

Sterlin erken seçim kararıyla yükseliyor— 18 Nisan 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May’in 8 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini yükselişe geçti.
Geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süreden beri sahalardan uzak kalan Erhun Öztümer, Walsall’un sahasında Swindon’a 1-0 galip geldiği karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna girdi.
Walsall, 5 bin 196 futbolseverin izlediği maçtan 85’inci dakika golüyle galip gelerek dünü üç puanla kapattı. Walsall, 43 maçta 58 puanla 13’üncü sırada yer aldı. Lig ise üç hafta sonra tamamlanacak.
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