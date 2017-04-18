Gece kulübünde asitli saldırı: 12 yaralı

Doğu Londra’da bir gece kulübünde Pazartesi’nin ilk saatlerinde meydana gelen asitli saldırıda 12 kişi yaralandı.

Bank Holiday tatili nedeniyle London Field yakınında, Dalston, Sidworth Street üzerinde bulunan ve 600 kadar kişinin eğlendiği Mangle adlı bodrum katındaki gece kulübünde meydana gelen olaydan sonra 20’li yaşlarda iki kişinin ciddi yaralar alarak Doğu Londra’daki hastanelerde tedavi altına alındığı, hafif yaralanan 10 kişinin ise olay yerindeki ambulans ekibinin kontrolü altında tutulduğu ifade edildi.

İki grup arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bir kişinin elindeki şişenin içindeki maddeyi diğer grubun üzerine püskürttüğü ortaya çıktı. Henüz içeriği bilinmeyen, ancak güçlü bir kimyasal olduğu öğrenilen asitin atılmasından sonra gece 1.10 civarında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaşanan kargaşada 200 kişi gece kulübünden ayrılırken, kalan 400 civarındaki kişi de polisin kontrolü altında dışarı çıkartıldı.

Tanıklardan biri olaydan sonra ortalığın savaş alanı gibi olduğunu, heryerde polis bulunduğunu söylerken, yakındaki Mortelle Hall barda çalışan Nivan Navanzande, “Menajerim, bir saat kadar önce birinin asitli saldırıda bulunduğunu duyduğunu, kapıları kilitlememi istedi” dedi.

Henüz herhangi bir tutuklamanın olmadığı olay için Scotland Yard sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği şimdilik çete ile bağlantı saldırısı olmadığı bilgisi verildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada ise yaralanmaların hayati tehlike taşımadığı ifade edildi.

Saldırı hakkında bilgisi olan Hackney CID’nin 101 veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralarını aramaları istendi.