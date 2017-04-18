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İngiltere Haziran’da erken seçime gidiyor

— 18 Nisan 2017

Başbakan Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran’da erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

Bu sabah Downing Street’te yaptığı sürpriz açıklamayla gündeme gelen gelişme, Birleşik Krallık’ı önümüzdeki 8 Haziran’da seçime götürecek. May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması müzakerelerini yürütmek için başında bulunduğu hükümetin doğru bir planı olduğunu, ancak parlamentoda siyasi birlik gerektiğini söyledi.

“Bu raddeye istemeyerek gelmiş olsam bile, biliyorum şu an gelecek yıllarda sağlanması gereken bütünlük için seçime gitmemiz şart.” şeklinde konuşan May, erken seçimin özellikle Brexit sürecinde Westminster’ın siyasi birliğinin sağlanması ve korunması gerektiğini belirtti.

Gelişme sonrası gözler ana muhalefet İşçi Partisine yönelirken, İşçi Partisi’nin lider adayının önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

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