Kuzey Kıbrıs’taki TC seçmeni ‘Hayır’ dedi

Çavuşoğlu’na İngiliz mevkidaşından kutlama— 18 Nisan 2017
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.
Türkiye’deki Anayasa referandumunda yurt dışı sonuçları da açıklanırken, Kıbrıs’taki TC seçmeninin sandıkta “HAYIR” dediği görüldü.
Açılan sandıklarda %54.82 ‘HAYIR’ , %45.18 ‘EVET’ oyu çıktı.
“KKTC”de oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti seçmenlerinin oy sonuçları şöyle:
EVET %45.18 – HAYIR %54.82
(YENİDÜZEN)
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