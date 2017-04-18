Londra Türkçe Tiyatro Festivali başlıyor

Sterlin erken seçim kararıyla yükseliyor— 18 Nisan 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May’in 8 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini yükselişe geçti.
Türkçe Tiyatro Festivali 5,6,7 Mayıs tarihleri arasında Londralılarla buluşacak. Edmonton bölgesinde bulunan Millfield Art Centre’da gerçekleştirilecek festivale Türkiye’den bir çok tanınmış sima katılacak. Ünlü sinema ve tiyatro sanatçıları arasında Oktay Kaynarca, Hasibe Eren, Levent Ülgen, Tuncer Cücenoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Yurdaer Okur, Orhan Aynı gibi sanatçılar yer alıyor. Festivalin organizatörlüğünü tiyatro sanatçısı ve oyun yazarı Saray Karakuş ve kast direktörü Ümit Baysal gerçekleştiriyor. Festival sonunda sinema eğitmeni olan Gülay Say tarafından konuklara ve oyun sergileyen ekiplere plaket verilecek. Ayrıca festivalde uluslararası zulme uğrayan çocukları koruma derneğine yardım kampanyasına katkı sağlanacak. Gerçekleştirilecek olan festival hakkında daha detaylı bilgi almak için 07832 366 096 veya 07527 069256 numaralı telefonları arayabilirsiniz. www.ltstf.co.uk adresini ziyaret ederek festival programını ve katılımcıları görebilirsiniz.
Farklı etkinlikler ve oyunların olacağı festival programı ise şöyle;
5 Mayıs 2017
Saat 10.00 ile 14.00 arası Volkan Yosunlu ile oyunculuk tiyatro atölyesi
Saat 17.00’de açılış galası ve konuklarla tanışma kokteyli
Saat 20.00’de Entropi Sahnesi’nin sunacağı “Yastık Adam” oyunu
6 Mayıs 2017
Saat 10.00 ile 14.00 arası Volkan Yosunlu ile oyunculuk tiyatro atölyesi
Saat 12.00’de Gülçin Çakır’ın yönetmenliğinde G&O’nun sunacağı “Şapka ve Adam” çocuk oyunu
Saat 15.00’te Ahenk Demir Studio’nun sunumuyla “Düğün Şarkısı” oyunu
Saat 20.00’de Theatre east N bull’un sunumuyla “Ölüm ve Kız”
7 Mayıs 2017
Saat 14.00 ile 18.00 arası Volkan Yosunlu ile tiyatro ve oyunculuk atölyesi
Saat 12.00’de Londra Emek Sahnesinin sunumuyla “Dedem ve Biz ” çocuk oyunu
Saat 15.00’te Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu sunumuyla “Angolem Hava Yolları ve Şişman Danışman” oyunu
Saat 20.00’de Entropi sahnesinin sunumuyla “Yastık Adam”
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