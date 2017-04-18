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Sterlin erken seçim kararıyla yükseliyor

— 18 Nisan 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May‘in 8 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini yükselişe geçti.
İngiltere Başbakanı May’in sabah saatlerinde Londra‘da Downing Caddesi üzerindeki resmi konutu önünde açıklama yapacağını duyurmasının ardından sterlinyerel saatle 11.10’da ABD doları karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 1,266 seviyesine gerilemişti.
May’in sürpriz bir şekilde 8 Haziran tarihinde ülkede erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından yerel saatle 11: 33’te İngiliz sterlini ABD doları karşısındaki kayıplarını telafi ederek yüzde 0,21 artışla 1,2586 seviyesine yükseldi. İngiltere‘deki FTSE-100 endeksi ise yüzde 1,31’lik düşüşle 7231,96 seviyesine geriledi.
May, Başbakanlık Ofisi “10 Numara”da bu sabah başkanlık ettiği Bakanlar Kurulutoplantısının ardından sürpriz basın açıklaması yaptı.
Bakanlar Kurulunun 8 Haziran’da erken genel seçim yapılması kararına vardığını belirten May, bunun için yarın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına teklifin sunulacağını bildirdi.
Erken genel seçimin parlamentoda yarın oylanması öngörülüyor.
İngiltere’de normalde seçimler Mayıs 2020’de yapılacaktı. Theresa May, Başbakanlık görevini 13 Temmuz 2016’da David Cameron‘dan devralarak Birleşik Krallık‘ın 76’ncı ve ikinci kadın Başbakanı olmuştu. (AA)

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