Stoke Newington stabbing leaves young woman with multiple injuries

Bugün Türkiye için karar günü. Tarihi bir gün. Halk, önüne konan “Türk tipi başkanlık” sistemi ile parlamenter sistem arasında seçim yapacak. Referandumun sonucu ne olursa olsun demokratik anayasa ihtiyacı devam edecek. Demokrasi, özgürlükler mücadelesi devam edecek.