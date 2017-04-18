Stoke Newington stabbing leaves young woman with multiple injuries

İngiltere Haziran’da erken seçime gidiyor— 18 Nisan 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran’da erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Bu sabah Downing Street’te yaptığı sürpriz açıklamayla gündeme gelen gelişme, Birleşik Krallık’ı önümüzdeki 8 Haziran’da seçime götürecek. May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması müzakerelerini yürütmek için başında bulunduğu hükümetin doğru bir planı olduğunu, ancak parlamentoda siyasi birlik gerektiğini söyledi. “Bu raddeye istemeyerek gelmiş olsam bile,…
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