Bodrumlu turizmci direkt uçuş istedi

Birkaç yıl öncesine kadar Bodrum’a gelen turistlerin yüzde 75’ini Birleşik Krallık ülkelerinin vatandaşları oluşturuyordu. Şu an bu oran yüzde 40’lara kadar düştü. Bodrumlu turizmcilere göre bu gerilemede yurtdışından direkt uçuşların kesilmesinin de etkisi var. Aktarmalı uçuşlarda maliyetin ve yolculuk süresinin artmasının gelmek isteyen turistleri de caydırdığını belirten Bodrum Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Avrupa’daki 8-10 kentten Bodrum’a direkt uçuş olanağı sunulması halinde, pazarda çok ciddi hareket olacağını dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin özellikle iç pazarı çok etkilediğini belirten Özyurt, “Bodrum önemli bir marka ve iç pazardan da çok talep görüyor” diye konuştu.

Bodrum’da turizm sektörünün 2016’yı 2015’e göre yüzde 33-35 düşüşle kapattığını hatırlatan Özyurt, “Bu sezonun daha iyi geçmesi için yerel dinamikler olarak yurtiçi ve yurtdışında fuarlara katılıyoruz. Bu sene yurtdışında 30 dolayında fuara katıldık. Avrupa’daki hemen her fuarın yanında, artık Hindistan, Çin, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Arap ülkelerindeki fuarlara da önem veriyoruz. Bu sene Haziran ayında İran’daki fuarda Bodrum’u tanıtacağız. Yurtiçinde İstanbul ve İzmir’de sektörün 2 büyük fuarında yerimizi aldık. Bu yıl ayrıca Bodrum’un bir TIR projesi var. Geçtiğimiz günlerde yola çıkan Bodrum TIR’ı 65 günde Türkiye’nin her bölgesinde toplam 30 şehir gezecek” dedi.

Yaptıkları tanıtım çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için Bodrum’a yurtdışından direkt uçuşların konmasının şart olduğunu vurgulayan Özyurt, “6-7 sene öncesine kadar Bodrum’a gelen turistlerin yüzde 75’ini İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda gibi Bileşik Krallık ülkelerinin vatandaşları oluşturuyordu. Şimdi bu oran yüzde 40’lara geriledi. Bu bölgeden 550 bin kişi gelirken, geçen sene ancak 165 bin misafir ağırladık. Rakam bu yıl daha da düşecek. Çünkü Avrupa ile gerilen ilişkiler ve komşularımızdaki terör olayları nedeniyle tur operatörleri direkt uçuşlarını azalttılar. THY’ye hangara çektiği uçaklardan bazılarıyla bu destinasyonlara direkt hatlar kurması için açık mektuplar yazdık, görüşmelerde bulunduk. Bizi umutlandıran geri dönüşler aldık ama resmi bir yazı gelmedi” diye konuştu.

3-4 yıl önce bazı özel havayolu şirketleri ile belli başlı hedef pazarlara yönelik paket tur organizasyonları yaptıklarını aktaran Özyurt, “Benzer bir çalışmayı THY ile yapmak istiyoruz. THY’nin Bodrum’dan yurtdışına hiç direkt seferi olmadı ama özel havayolu şirketlerinin seferleri ve charter uçuşları oluyordu. Edinburgh, Glasgow, Dublin, Londra, Manchester, Amsterdam, Brüksel, Paris, Stokholm koltukları doldurabileceğimiz yerler. Bodrum turizmi yaşayan bir kasaba. Burada turistler otele kapanmıyorlar. Bodrum’u bilen mutlaka buraya gelir. Tek gereken bunun için olanak sağlanması. Bugün örneğin Dublin’den Bodrum’a gelebilmek için Londra ve İstanbul aktarmalı 3 uçak değiştirmeniz lazım. Bu da 100 sterline 3.5 saatte geleceğiniz yere, 500 sterline 36 saatte gelmeniz demek. Türkiye’yi, Bodrum’u çok seven biri için bile bu yol ve masraf caydırıcı oluyor” açıklamasını yaptı.

THY DE YURTİÇİNDEN DİREKT UÇUŞ KOYSUN

Özyurt, THY’nin de Bodrum’a yurtiçinde çeşitli kentlerden direkt uçuşlar koymasını beklediklerini ifade ederek, “Şu an sadece İstanbul’dan direkt sefer var. Bodrum iç pazar için de en önemli turizm markalarından. Geçen sene darbe girişimi olmasaydı iç pazar bizi çok rahatlatacaktı. Türkiye’nin cari açığının önemli bir bölümünü kapatan, 40’a yakın sektörü etkileyen turizm için en önemli destek turistin getirilmesi olacaktır. Biz hizmet sektörüyüz. Olmayan insana hizmet sunamayız” diye konuştu.

ASTIM HASTALARI İLAÇSIZ ŞİFA BULUYOR

Son dönemde Bodrum’da turizmin çeşitlendiğini ifade eden BODER Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özman bunlar arasında sağlık turizminin öneminin gittikçe arttığını vurguladı. Bodrum’un sağlık turizminde iddialı olduğunu anlatan Özman, “İlçemizde çok iyi ve donanımlı 2 özel ve bir kamu hastanesi var. Bunlar bütün misafirlerimizin her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için yeterli tesisler. Ayrıca halihazırda yurtdışından tedavi için gelen hastalarımız var. Dünyaca ünlü plastik cerrahımız Prof.Dr. Mehmet Mutaf da Bodrum’da hizmet veriyor. Plastik cerrahi, ortopedik cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar hastalıkları, göğüs hastalıkları ve diş tedavisi Bodrum’da başarıyla yapılıyor. Bodrum, astım hastaları için çok uygun bir iklime sahip, astım hastaları burada ilaçsız şifa buluyorlar” dedi. (DÜNYA)