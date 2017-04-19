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Brexit müzakereleri seçimden sonra

— 19 Nisan 2017

Jean Claude Juncker

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Brexit için gerçek müzakerelerin İngiltere‘deki erken seçimden sonra başlayacağına inandığı belirtildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, bir soru üzerine, İngiltere‘nin AB‘den çıkış müzakereleriyle ilgili açıklama yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker’in 8 Haziran’da erken seçime gidilmesi kararı alan İngiltere Başbakanı Theresa May ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden sözcü, “Görüşmenin ardından, Başkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerçek müzakerelerin erken seçimden sonra başlayacağını değerlendiriyor.” dedi.

İngiltere, AB‘nin Lizbon Antlaşması’nın birlikten ayrılmayı düzenleyen 50. maddesini 29 Mart’ta işleterek çıkış sürecini resmen başlatmıştı. Tarafların bir sonraki aşamada ayrılık anlaşmasını müzakere etmesi gerekiyor. Sürecin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.(AA)

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