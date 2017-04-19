Kerim Frei’ın yeni teknik direktörü Redknapp

Brexit müzakereleri seçimden sonra— 19 Nisan 2017
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Brexit için gerçek müzakerelerin İngiltere’deki erken seçimden sonra başlayacağına inandığı belirtildi.
İngiltere Championship takımlarından Birmingham’ın yeni teknik direktörü Harry Redknapp oldu.
Birmingham Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Zola’nın istifasının ardından 70 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı Redknapp ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Redknapp, Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Tottenham ve Queens Park Rangers (QPR) gibi İngiliz takımlarını da çalıştırmıştı.
Tottenham’ın başındayken yılın teknik adamı ödülünü kazanan İngiliz çalıştırıcı, QPR ile Portsmouth‘u Premier Lig’e çıkartmıştı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş‘tan milli oyuncu Kerim Frei‘ı kadrosuna katan Birmingham, ligin bitimine 3 hafta kala 47 puanla küme düşme potasının 3 puan üstünde 20. sırada yer alıyor. (AA)
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