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North Cyprus Festival’i 5-6 Mayıs’ta Londra’da

— 19 Nisan 2017

LONDRA’DA 5 ve 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kuzey Kıbrıs Festivali’ne Kıbrıs’ta bulunan firmalar yoğun ilgi gösteriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı’nın ve North Cyprus UK Limited’in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan festivale sayılı günler kaldı. Festival Londra’nın en çok ilgi gören fuar merkezlerinden birisi olan Islington’daki The Business Design Center’da gerçekleştirilecek. “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganıyla düzenlenen festivale Kıbrıslı turizmciler, üniversiteler, bankalar, sağlık sektörü, inşaat, emlakçılar, sanayiciler ve havayolları şirketleri yoğun ilgi gösteriyor.

LONDRA’DA HERKES REKLAMLARI GÖRECEK

Festivalin tanıtımı için Nisan ayından itibaren düşünülen reklam çalışmalarında Londra’da bulunan birçok merkezi bölgeye, otobüs ve metrolara reklamlar verilerek festivale bütün Londralıların katılmasını sağlamak istediğini açıklayan festival organizatörleri, “Festivale, Kuzey Kıbrıs’ı dünya turizm haritasına koyarak ülke turizm sektörünün istikrarlı ve hızlı bir şekilde gelişmesini, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm destinasyonu olarak yurt dışında tüm sektörleriyle tanıtma ve pazarlamayı hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

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