Parlamento’dan erken seçime yeşil ışık

SÜRPRİZ bir açıklamayla erken seçim çağrısı yapan Başbakan Theresa May’e Parlamento’dan destek geldi.

İngiliz Parlamentosunda konuyu gündeme getiren Başbakan May, erken genel seçim için 522 vekilden destek aldı. Parlamento üyelerinin en az üçte ikisinin oyuna ihtiyaç duyan May, sadece 13 vekilin veto ettiği erken seçim kararına ezici bir çoğunlukla destek topladı. Theresa May parlamentoda yaptığı açıklamada, “Bu muazzam anın Westminister’ı bölüştüreceğine değil birleştireceğine inanıyorum. Genel seçim, müzakereler yoluyla kendimizi görmemiz için ülkeye 5 yıl boyunca güçlü ve istikrarlı liderlik sağlayacak” dedi.

MAY’DEN BREXIT ATAĞI

Başbakan May, Salı günü düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını açıklamıştı. Erken seçimin yapılabilmesi için İngiliz parlamentosunun 650 üyeli Avam Kamarasında milletvekillerinin 3’te 2’sinin onay vermesi gerekiyordu. May, yapacağı taze bir başlangıcın İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması anlamına gelen Brexit müzakerelerinde elinin güçlenmesini sağlayacağını söyledi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, karara destek verirken May’e kararını değiştirmesi ve verdiği sözlerden geri dönmesi sebebiyle yüklendi.

SEÇİM 2020’DE YAPILACAKTI

David Cameron’ın başbakan olduğu dönemde kabul edilen bir düzenlemeyle seçimlerin 5 yılda bir yapılması yasal hükme bağlanmıştı. Bu nedenle erken seçime gidilebilmesi için Avam Kamarası üyelerinin üçte ikisinin Parlamento’nun feshi yönündeki önergeye destek vermesi gerekiyordu.

“TARİHİN EN BÜYÜK U-DÖNÜŞÜ”

Aylarca erken seçime gitmeyeceğini açıklayan May’in attığı hamle, politik analistler tarafından tam bir U-dönüşü olarak tanımlanıyor. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da yaptığı açıklamada, May’in aldığı kararın yakın siyasi tarihin en büyük U-dönüşlerinden biri olduğunu söyledi.

ANKETLER ‘MUHAFAZAKAR’ DİYOR

Parlamentoda başlıca grupları oluşturan Muhafazakar Parti 330, İşçi Partisi 229, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 56, Liberal Demokrat Parti 9 milletvekiline sahip. Ülkede yapılan son anketlerin erken seçimde sandığa yansıması halinde muhafazakarlar 395, İşçi Partisi 164, liberaller 11, SNP 56 milletvekili çıkarabilir.