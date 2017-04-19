Ware FC’den farklı galibiyet: 4-1

Brexit müzakereleri seçimden sonra— 19 Nisan 2017
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Brexit için gerçek müzakerelerin İngiltere’deki erken seçimden sonra başlayacağına inandığı belirtildi.
Murat Karagül’ün daha 4. dakikada attığı golle öne geçen Ware FC, 50’deki konuk takımın golünü önleyemedi. Ancak Ware FC, 62-65 ve 86’da kaydettiği gollerle 141 seyirci önünde sahadan açık farklı galibiyetle ayrıldı.
Küme düşme hattından çıkarak 45 maçta 51 puana yakalayıp, 20’inci sıraya yerleşen Ware FC, 22 Nisan Cumartesi günü ise iddiasız rakibi VCD Athletic’le rakip sahada son maçını oynayacak.
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