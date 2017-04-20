1 STOP MOT Kupası Koçgiri’nin oldu: 2-1

Finsbury Park’taki yangında üçü polis, dört kişi yaralandı— 20 Nisan 2017
Kuzey Londra’nın Finsbury Park bölgesinde bu sabah bir evde yaşanan patlamada alevler içinde kalan yaşlı bir erkek hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Türk Ligi’ndeki İkinci Küme takımlarının katıldığı ve 1 STOP MOT’nin sponsorluğunu yaptığı Federasyon Kupası’nı Koçgiri kazandı.
Geçtiğimiz Pazar günü New River Sports Centre Stadium’da oynanan final mücadelesinde Koçgiri, Mehmetçik’i 2-1 mağlup etti. Oldukça tempolu geçen karşılaşmanın ilk yarısını Koçgiri, Ozan’ın attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılıklı ataklarla geçen son devrede de heyecan büyüktü. Oyunun 80. dakikasında Mehmetçik, Bilcan’ın vuruşuyla beraberliği sağladı: 1-1. Ancak bitime üç dakika kala Mustafa Bashkal’ın ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşta top ağlarla buluştu ve Koçgiri sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmadan sonra şampiyonluk ve ikincilik kupalarını 1 STOP MOT adına Hamide Sarı verdi.
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