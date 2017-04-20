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1 STOP MOT Kupası Koçgiri’nin oldu: 2-1

— 20 Nisan 2017

 

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Türk Ligi’ndeki İkinci Küme takımlarının katıldığı ve 1 STOP MOT’nin sponsorluğunu yaptığı Federasyon Kupası’nı Koçgiri kazandı.

Geçtiğimiz Pazar günü New River Sports Centre Stadium’da oynanan final mücadelesinde Koçgiri, Mehmetçik’i 2-1 mağlup etti. Oldukça tempolu geçen karşılaşmanın ilk yarısını Koçgiri, Ozan’ın attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılıklı ataklarla geçen son devrede de heyecan büyüktü. Oyunun 80. dakikasında Mehmetçik, Bilcan’ın vuruşuyla beraberliği sağladı: 1-1. Ancak bitime üç dakika kala Mustafa Bashkal’ın ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşta top ağlarla buluştu ve Koçgiri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmadan sonra şampiyonluk ve ikincilik kupalarını 1 STOP MOT adına Hamide Sarı verdi.

 

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