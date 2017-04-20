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Altınordu Futbol Okulu’ndan Southampton’a

— 20 Nisan 2017

Erdal Yörük, Engin Özvacca ve İsmail Akyol ile…

Üç yıldan beri faaliyetini sürdüren Altınordu London Football Academy Erdal Yörük yönetiminde yeni yıldızlar yetiştiriyor.

Altınordu’nun Essex ELE League’de yer alan U11 takımının iki küçük futbolcusu Engin Özvacca ve İsmail Akyol, Premier League takımlarından Southampton’ın scoutları tarafından beğeni topladı. İki küçük yetenek Özvacca ve Akyol, şu anda haftada iki gün Southampton’un denemelerine katılıyor.

Erdal Yörük bu iki küçük futbolcunun yeteneklerine güvendiğini belirterek, ileride çok daha iyi seviyeye yükseleceklerine inandığını söyledi.

 

 

 

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