Avrupa’da da gençleri takibe aldı

Finsbury Park’taki yangında üçü polis, dört kişi yaralandı— 20 Nisan 2017
Kuzey Londra’nın Finsbury Park bölgesinde bu sabah bir evde yaşanan patlamada alevler içinde kalan yaşlı bir erkek hastaneye kaldırıldı.
Londra’daki altyapı antrenörlerimizden Necdet Aydın, geçtiğimiz günler içinde Almanya ve Hollanda’ya giderek bazı Türk gençlerini takibe aldı.
Frankfurt’ta yeni kurulan Avrupa Türk Futbol Birliği’nin İngiltere temsilcisi olan ve Almanya ile Hollanda’nın Amsterdam kentine giderek bazı maçları izleyen, Necdet Aydın Fransa’nın Strasbourgh şehrinde yapılan toplantıya da katıldı. Avrupa Futbol Birliği’nin çeşitli ülkelerdeki temsilcilerinin biraraya geldiği toplantının verimli geçtiğini söyleyen Necdet Aydın, Başkan Berkant Karlıdağ ile de buluştu.
Aydın, önümüzdeki günlerde İngiltere’den yetenekli gençlerden oluşan bir grubu Antalya’daki bir futbol kampına götürmek için çalışmalar başlatacaklarını sözlerine ekledi.
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