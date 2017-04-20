Brimsdown Doğan’da hayata dönüş: 4-1

Sezon başından beri aldığı farklı yenilgilerle ligin dibinden kurtulamayan Brimsdown Doğan, haftabaşında sahasında konuk ettiği Kensington Borough’yu da 4-1 yenip, küme düşme hattından iyice uzaklaştı.

Spartan South Midland League Division One’da son haftalarda adeta dirilen ve üst üste puanlar toplayan Brimsdown Doğan, 38 maçta 33 puana yükseldi ve 21 takımlı ligde 18’inci sıraya yükseldi. Bu hafta ise rakip sahada küme düşmesi kesinleşen ve 8 puanı olan Arlesey Town Reserves ile karşılaşacak Brimsdown bu karşılaşmadan da puanla ayrıldığı takdirde matematiksel olarak kümede kalışını ilan edecek. Bu küemede son maçlar 29 Nisan’da oynanacak.