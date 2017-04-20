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Burcu: ‘Çocuklara yapılan engel kabul edilemez’

— 20 Nisan 2017

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Uluslararası Çocuk Festivaline, dünya çocuklarının katılımını engellemek için bu yıl çıkardığı engellerin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Sözcü Burcu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “festivale katılmak için Larnaka’ya gelen Sırp çocukları adaya sokmayıp, geri Sırbistana göndermenin hiçbir makul gerekçesi ve insani bir izahı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Burcu, GKRY’nin,  KKTC’nin tanınma fobisi kisvesi arkasına saklanarak Kıbrıs Türk Toplumu’nu dünyadan izole etme çabalarını ısrarla sürdürmekte olduğunu belirtti.

Burcu, kalıcı bir çözüm için çabaların sürdüğü böylesi bir dönemde GKRY’nin bağnazlığını bir adım öteye taşıyarak Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılacak çocukları bile engellemelerinin, kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledi. (HABERKIBRIS)

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