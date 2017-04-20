Finsbury Park’taki yangında üçü polis, dört kişi yaralandı

Kuzey Londra’nın Finsbury Park bölgesinde bu sabah bir evde yaşanan patlamada alevler içinde kalan yaşlı bir erkek hastaneye kaldırıldı.

Stapleton Hall Road’daki teraslı evde meydana gelen olayın icra için polis memurlarının eve gelişinden sonra meydana geldiği öğrenildi. Gaz patlaması olarak tahimin edilen yangın sonrası alevler içinde kalan evden çıkartılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği, üç polis memurunun da ciddi yaralar aldığı belirtildi.

10 itfaiye aracı ve 72 itfaiye erinin katıldığı yangını kontrol alma çabaları üç saat kadar sürdü. Ağaçlarla çevrili bölgede onlarca ev boşaltıldı. Komşuları yaşlı adamın evde 1960’lı yıllardan beri yaşadığını söyledi. Aynı yolda oturan Paul Craven, yaralanan Mr Sterling’in yakın dostu ve meslektaşı olduğunu belirterek, “Dostça bir kişiydi, ancak babasını kaybettikten sonra kimseyle konuşmazdı. Bodrum katındaki bu evde yalnız otururdu” dedi.