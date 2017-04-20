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Gün ortasında tecavüz ve soygun

— 20 Nisan 2017

Doğu Londra’da bir parkta gün ışığında meydana gelen olayda bir kadın, hem tecavüze uğradı, hem de soyuldu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü 14.15 sularında Sutcliffe Park’ta meydana gelen olayda 40 yaşlarında bir kadına tecavüz eden bıçaklı saldırgan, daha sonra el çantası, para ve telefonunu alarak kaçtı. Saldırganın 20’li yaşlarda siyah erkek olduğu ve  koyu giysiler giydiği belirtildi. Çalınan çantanın da beyaz ve kayışlı olduğu kaydedildi.

Tanıklardan Abby Nicole, olay saatinde erkek arkadaşı, başka bir arkadaşı ve köpekleriyle parkta dolaştıklarını söyleyerek, “Korkunç bir çığlık duyduk. Yanlış bir şeyler olduğunu anladık. Üçümüz de olay yerine gittiğimizde kovalanan bir kişi vardı. Biz de çimler üzerinde ağlayan bir kadın görüp, ona doğru gittik” dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan kadının taburcu edildiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Olaya tanık olanların veya bilgisi bulunanların 101 numara ile @MetCC tweeter adresini arayabilecekleri veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 nuamaradan yardımcı olabilecekleri vurgulandı.

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