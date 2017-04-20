Hackney polisinde kameralı üniforma dönemi

BU hafta itibariyle Hackney bölgesi de olmak üzere Londra’nın bazı bölgelerinde yürürlüğe giren yeni sistemle, Londra polis memurları artık üniformaları üzerine iliştirilmiş kameralar ile konuştukları veya ifade aldıkları kişileri görsel ve sesli olarak kaydedebilecek.

Londra Gazete’yi ağırlayan ve bu yeni teknolojik gelişmeyi anlatan Stoke Newington Polis İstasyonu görevlileri, “Body Worn Video” teknolojisini anlattı.

“DAHA GÜVENLİ VE GÜVENİLİR BİR YAŞAM”

18 Nisan Salı 2017 tarihi itibariyle Hackney’de de yürürlüğe giren Body Worn Video teknolojisi ile artık tüm polis memurları üniformaları üzerine iliştirilmiş kamera sistemiyle ses ve video kaydı yapabilecek ve bu kaynakları sistematik bir biçimde polis istasyonlarında arşivleyebilecek. Londra Gazete’ye konuşan Stoke Newington Polis memuru Matt Patterson, yeni sistemin suçluları daha çabuk tespit etme ve adaletin daha hızlı bir biçimde sağlanmasının yolunu açacağını savundu.

Yapılan kayıtların aynı zamanda tamamen gizli tutulacağını belirten Patterson, açıklamasında kameraların sadece gerektiği zamanda polis memurları tarafından açılacağını belirtti. Bu sebeple toplumun sürekli kaydedilme endişesi taşımaması gerektiğinin altını çizdi.

Detektif Müfettiş Lee McCullough ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BWV teknolojisi ile yeri doldurulması gereken önemli bir boşluk dolduruldu. Bazı vakalarda, polis memurlarının neye şahit olduğu veya olay anında tam olarak ne olduğu tam belirli olamayabiliyordu, şimdiyse geriye dönüp tekrar tekrar ayrıntılarıyla inceleyebileceğimiz kayıtlar sayesinde daha hızlı sonuçlar almayı planlıyoruz. Bu yeni sistemin suç ile başa çıkma sürecinde önemli yardımcılarımız olacağını düşünüyorum.”

Şef Mühendis Ben Clark ise, açıklamasında yapılan hiçbir kaydın sosyal medya ve benzeri alanlarda kullanılmayacağını, kayıtların polis arşivlerinde tutulmak için kaydedileceğini belirtti. Nitekim gelecekte suç vakalarında fotoğrafların basın bildirilerinde kanıt olarak yer alabilmesi olasılığının olduğu işaretini verdi. Önümüzdeki yaz sonuna kadar tüm Londra’da yürürlüğe girecek sistemin şu an 11 bölgede işleyişe geçtiği belirtildi. BWV teknolojisini kullanılan bölgeler Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Croydon, Ealing, Havering, Hillingdon, Lewisham, Westminster, Camden ve Hackney olarak belirtildi.