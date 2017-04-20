Irkçılığa karşı tarihi “Wood Green Direnişi”

İNGİLTERE’DE ırkçılığın ve faşizmin geliştiği dönem olarak bilinen 70’li yıllarda yaşanan Wood Green Direnişi, 40. yılında anılacak.

Ülkede artan ırkçılıpa karşı verilen en büyük ve etkili tepkilerden biri olan Wood Green Direnişi hakkında açıklama yapan Day-Mer, bu Pazar gerçekleşecek etkinliğe katılım çağrısı yaptı. Day-Mer’den yapılan açıklamada öne çıkan kısım şöyle: “1977’deki St. George Günü yaklaşırken bugünü ırkçı ve faşizan politikaları için kullanmak isteyen Ulusal Cephe’ye karşı anti-faşistlerin eylemleri çoğaldı. Birçok sol örgüt, sendika, kampanya grubu, ne olursa olsun Ulusal Cephe’nin yürüyüş ve toplantı yapmalarına izin verilmemesi gerektiğini söylediler. Posterler, afişler, işyeri toplantıları ile bu argümanlar geniş çevrelere yayıldı. Haringey TUC ve İşçi Partisi bu kararlara sahip çıktı. O dönemde bölgede yaşayan Yunan ve Türkiyeli toplum üyeleri bunları kendi üyeleri ile paylaştı. Her türlü eylem planları yapıldı ve toplum üyeleri bu konuda bilgilendirildi. Tam da bu dönemde, 23 Nisan 1977’de, St. George Günü’nde, yaklaşık 1000 tane ırkçı Ulusal Cephe mensubu çok kültürlü toplumların yoğunlukta yaşadığı Wood Green’de yürüyüş yapmak için yola çıktılar. Fakat ırkçıların tahmin edemedikleri, kendilerine karşı daha büyük bir birlik olan toplum üyeleriydi. Bu esnada ırkçı 1000 kişiye karşılık 2000’den fazla anti-faşist aktivist alanda toplandı. Ulusal Cephe’nin lideri Turnpike Lane’de bulunan Ducketts Common Parkı’ndan polis korumasıyla çıktıkları an karşılarında iyi örgütlenmiş anti-faşist kesimi gördüler. Anti-faşistler meşaleler, balonlar, dükkan sahiplerinin atmak için verdikleri ayakkabılarıyla Ulusal Cephe üyelerinin yürümelerini engellendi. Yürüyüş bu durumda ikiye bölündü ve dağıldı. Irkçı grup kendi güvenliği için High Road’a kaçtı ve polis tarafından korundu. Irkçıların Wood Green’den böyle gönderilmesi tarihe Battle of Wood Green olarak geçti.”

23 Nisan 1977’de gerçekleşen bu mücadelenin üstünden 40 yıl geçti. Bu yıl, 23 Nisan 2017’de anti-faşistler, İşçi Partisi üyeleri, kampanya grupları ve toplum üyeleri bu mücadelenin 40. Yılını anmaya hazırlanıyor. 40. yıl anma etkinliği 23 Nisan, Pazar günü, saat 12.00’de Turnpike Lane’de bulunan Ducketts Common Parkında yapılacak. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin de konuşma yapacağı etkinlik ‘Irkçılığa ve Faşizme Karşı Birlik – Farklılıklarımızı Kutlayalım’ şiarıyla gerçekleşiyor.