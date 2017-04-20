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Leicester City’nin peri masalı sona erdi

— 20 Nisan 2017

Leicester City’nin geçen sezon başlayıp bu sezon da devam eden büyük başarısı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid‘le 1-1 berabere kalınca, sona erdi.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City, 2014/2015 sezonu itibariyle İngiltere Championship Ligi’nden başlayarak devam eden başarısı, teknik direktör Claudio Ranieri’nin takımın çehresini değiştirmek için uyguladığı farklı taktiklerle birleşmesinin ardından geçtiğimiz sezonun şampiyonu olmayı başarmış ve böylelikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etmişlerdi.
Büyük bir efor sarf etmelerine rağmen, İspanyol ekip Atletico Madrid‘e karşı aldıkları 1-1’lik beraberliğin ardından toplamda 2-1 mağlup duruma gelen Leicester, böylelikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ne de dün akşam veda etmiş oldu.
KULÜP EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Leicester City, her ne kadar Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş ve Premier Lig’de zor günlerin ardından kendine 13.ncü sırada yer bulmuş olsa da, kasasını doldurmaya devam ediyor.
Deloitte’in yayınladığı dünya çapında spor kulüplerinin gelir üretim tablosunu çıkaran araştırmasında, Leicester bu yıl (2015/2016 sezonu) 160 milyon dolarlık bir kazançla kendine 20.nci sırada yer buldu. Mancheser United’ın 640 milyon dolarlık kazancıyla ilk sırada yer aldığı listede, Leicester’ın başarısı bu listede kendine yer bularak da pekişmiş oldu.
Leicester City, Şampiyonlar Ligi’nden 39 milyon dolar kazanarak büyük bir gelir elde etmiş oldu. (ONTRAVA.COM)

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