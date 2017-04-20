Londra’da konut fiyatları artışı yavaşladı— 20 Nisan 2017
Londra’da ortalama konut fiyatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 606.780 GBP oldu.
Acadata ve LSL Properties tarafından derlenen verilere göre, Londra’da ortalama konut fiyatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 606.780 GBP oldu.
Şubat ayında yıllık bazda fiyat artışı yüzde 1,5 ile Nisan 2012’den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti. (DÜNYA.COM)
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