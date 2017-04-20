Paris’te silahlı saldırı!

Fransa’nın başkenti Paris’in en önemli caddelerinden Champs Elysees’te polise silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı. Fransa polisinin yaptığı açıklamada, “İki saldırgandan biri çatışmada öldürüldü” denildi.

Öldürülen saldırgan daha önce radikal dinci olarak fişlendiği ortaya çıktı. Polis, öldürülen saldırganın evinde arama yapıyor.

Champs Elysee Caddesi araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi. Fransa terörle mücadele şubesi, soruşturma başlattı.

HOLLANDE: SALDIRI TERÖRLE BAĞLANTILI

Başbakan Bernard Cazeneuve ile Elysee Sarayı’nda yaptığı toplantının ardından, basına bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, olayda bir polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin yaralandığını, saldırganın ise vurularak, öldürüldüğünü belirtti.

Olayın ardından bölgenin güvenlik koridoruna alındığını ve bölgedeki insanların tahliye edildiğini anlatan Hollande, “Olayla ilgili ilk bilgiler, olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor” ifadesini kullandı.

Paris Savcılığı Terör Ofisi’nin konuyla ilgili soruşturma başlattığını aktaran Hollande, saldırganın amacı konusunda ve saldırgana yardım eden kişiler olup olmadığı yönünde, araştırma yapıldığını vurguladı.

Ülkedeki bütün güvenlik birimlerinin birlik içinde hareket ettiğine işaret eden Hollande, cumhurbaşkanı seçimi süreci içerinde bulunulduğu için aşırı ölçüde dikkatli olduklarını kaydetti.

“Güvenliğimiz tehlikede” diyen Hollande, güvenlik görevlilerinin görevlerini yapmaları için herkesin elinden gelen desteği vermesini istedi.

Hollande, herkesin korunmasını sağlamak için bütün önlemlerin alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Hollande, konuyu ele almak için güvenlik konseyi toplantısı yapılacağı bilgisini paylaştı.

“POLİS ARACI SİLAHLA TARANDI”

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet Paris’te Champs Elysees Caddesi’ndeki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın otomobilini park ettikten sonra polis aracını silahla taradığını bildirdi.

Sözcü, saldırganın aracını park ettikten sonra otomatik bir silahla caddedeki polis otomobilini tarayarak içindeki polisin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Bu kişinin daha sonra kaçmaya çalışırken de iki polise ateş açarak yaraladığını kaydeden Brandet, diğer polislerin verdiği karşılıkla saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Saldırı sonrası Champs Eysees Caddesi trafiğe kapatıldı. Bölgedeki metro istasyonları da yine önlem amacıyla kapatıldı.

BFM televizyon kanalı, saldırganın poliste sabıkası kaydı bulunduğunu belirtirken, terörle mücadele savcısının soruşturma başlattığını duyurdu.

TRUMP: “BAŞKA BİR TERÖR SALDIRISI GİBİ GÖRÜNÜYOR”

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris’in Şanzelize Caddesi’nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, “Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız” ifadelerini kaydetti.