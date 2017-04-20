“Referandum Sonuçlarını Kabul Etmiyoruz!”

Britanya Alevi Federasyonu, Türkiye’de yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını kabul etmedi.

BAF tarafından yapılan yazılı açıklamada, oylara AKP tarafından müdahale edildiği, YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydığı, devlet imkanlarının ‘Evet’ propagandası için kullanıldığı ifadeleri yer aldı. BAF tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İki Milyondan Fazla Oy, AKP Müdahalesi İle Yer Değiştirdi!

AKP’nin Referandumda Hile ve Hukuksuzluğu Uluslararası Kurumlarca Kanıtlandı!

27 Mart 2017 ve 16 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye ve Yurt dışında yaşayan tüm yurttaşlar AKP ve MHP tarafından önerilen anayasa değişikliği Referandumu için sandığa gitti.

Referandum kampanyaları süresince tarafsızlığını yitiren bir Türkiye Devleti ve medya vardı. AKP ve MHP tüm Devlet imkanlarını ve Cumhurbaşkanlığı avantajlarını kullanarak ‘Evet’ oyu istedi. AKP ve MHP son hilesini 16 Nisan günü insanlar sandık başındayken yaptı. Erdoğan ve AKP baskısını ensesinde hisseden Yüksek Seçim Kurulu başkanı adeta AKP memuru gibi ‘Evet’ lehine kararlar aldı. Erdoğan taraftarları yapılan bu hukuksuz ve hilelere rağmen ancak 1,4 puanlık bir farkla sözde ‘Evet’ zaferi ilan ettiler.

Yeni anayasa referandumu ile Türkiye rejimini değiştirmeyi hedefleyen AKP ve MHP, sadıktan istediği sonucu çıkaramayacağını anlayınca usulsüz ve kanunsuz olarak sonuç almayı amaçladı. Sürecin en başından itibaren kendisine engel olabilecek kişi ve kurumları hedef aldı. HDP’li vekillerin, tutuklanması, belediye başkanlarının tutuklanması ve partililerin tutuklanması bunların en bariz örneğidir.

AKP hükümeti ve Devlet kurumları neredeyse tüm muhalif yazarları, gazetecileri tutukladı, basını önceden susturarak istediği değişikliği daha rahat yapabilmelerinin ön hazırlığını yaptılar.

YOL TV, Tv10, Roj TV, Hayatın Sesi TV, Evrensel dergisi ve yüzlerce basın yayın kurumunun kapatılması, hukuksuzca yapılması planlanan referandumun ilk hazırlıklarıydı.

Cumhuriyet gazetesi ve CHP’li vekillere yapılan silahlı saldırı ve tehditler 16 Nisandan sonra AKP hukuksuzluğuna kimse ses çıkarmasın diye atılan adımlardı.

Darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz’un, 16 Nisan 2017 Referandumu için hazırlık olduğunu muhtemelen gelecek yıllarda tarih olarak okuyacağız.

Referandum sürecinde yapılan taraflı devlet ve cumhurbaşkanı uygulamaları ve tüm hak ihlalleri uluslararası kurumlar ve basın tarafından takip edilerek ispatlanmış ve rapor haline getirilmiştir. OSCE, ODIHR, (http://www.osce.org/tr/odihr/elections/turkey/310681?download=true), CNN Internatıonal, bunlardan sadece bazılarıdır. Örneğin AGİT/DKİHB SRGH ‘Hayır’ kampanyası destekleyicilerinin faaliyetlerinde, kampanya yasaklarıyla, polis müdahaleleriyle ve şiddet içeren çatışmalarla karşılaştıklarını kaydetmiştir.

Bu nedenle, Referandum Sonuçlarını Kabul Etmiyoruz!

Yukarıda belirttiğimiz hukuksuzluklara ek olarak;

YSK, kendi koyduğu kanunları yok sayarak ‘Evet’ lehine karar aldı.

YSK Mührü olmayan ‘Evet’ Oy pusulalarını geçerli saydı.

Cumhurbaşkanlığı imkanları ‘Evet’ için kullanıldı.

Devlet imkanları ‘Evet’ için kullanıldı.

Referandum Sonuçları Meşru Değildir!

Referandum Sonuçları İptal edilmelidir!

Milliyetçi ve Gerici Rejimin Ülkemize Zorla ve Hukuksuzca Dayatılmasına HAYIR!”