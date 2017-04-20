Sahalarda görmek istenilen hakem

Finsbury Park’taki yangında üçü polis, dört kişi yaralandı— 20 Nisan 2017
Kuzey Londra’nın Finsbury Park bölgesinde bu sabah bir evde yaşanan patlamada alevler içinde kalan yaşlı bir erkek hastaneye kaldırıldı.
BREZİLYA’DA bir amatör maçta yardımcı hakemlik yapan Denise Bueno ortalığı salladı. Siyah kısa şortu, beyaz tişörtü ve bayrağıyla kenara geçen Bueno, Brezilya’da adeta gündem yarattı. Futbolcuların gözlerini alamadığı hakem sosyal medyada oldukça konuşuldu.
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