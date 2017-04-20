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Sahalarda görmek istenilen hakem

— 20 Nisan 2017

BREZİLYA’DA bir amatör maçta yardımcı hakemlik yapan Denise Bueno ortalığı salladı. Siyah kısa şortu, beyaz tişörtü ve bayrağıyla kenara geçen Bueno, Brezilya’da adeta gündem yarattı. Futbolcuların gözlerini alamadığı hakem sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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