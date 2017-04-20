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Yüzde 79 ‘Hayır’ çıktı ‘ ama ‘Evet’çiler sevindi

— 20 Nisan 2017

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Britanya’da 4 gün süren oylamalarda yaklaşık 36 bin kişi sandığa gitmişti. Türkiye’de yapılan sayımlarda Britanyalı seçmenin ezici çoğunluğunun “Hayır” oyu kullandığı ortaya çıktı. Geçerli sayılan 35 bin 424 oyun 28 bin 247’sini alan “Hayır” tercihi yüzde 79,74’lük bir oran elde etti.

LONDRA’DA “EVET” SEVİNCİ

Britanya’da yüzde 20,26’lık oy oranı ile seçimi bitiren “Evet” taraftarları, genelde elde edilen zaferi Londra’da kutladı. Seçim sonuçlarını Türk restoranlarında takip eden seçmenler, sonuçların “Evet” şeklinde netleşmesinin ardından araçlarıyla konvoy oluşturup, Trafalgar Meydanı’na geldi. Meydandaki Ulusal Portre Galerisi önünde toplanan vatandaşlar, ünlü galerinin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini astı.

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