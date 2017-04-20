Yüzde 79 ‘Hayır’ çıktı ‘ ama ‘Evet’çiler sevindi

BU hafta itibariyle Hackney bölgesi de olmak üzere Londra’nın bazı bölgelerinde yürürlüğe giren yeni sistemle, Londra polis memurları artık üniformaları üzerine iliştirilmiş kameralar ile konuştukları veya ifade aldıkları kişileri görsel ve sesli olarak kaydedebilecek.