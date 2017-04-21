AB vatandaşları İngiltere’ye vizeyle girecek
— 21 Nisan 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May’in, 8 Haziran’da yapılması kararlaştırılan erken genel seçim öncesinde, AB’den İngiltere’ye serbest girişleri yasaklamayı vaat edebileceği açıklandı.
Daily Mail gazetesi bugünkü haberini adı açıklanmayan Muhafazakar Parti kaynaklarına dayandırdı.
MAY’İN İKİ VAADİ DAHA VAR
Gazeteye göre May aynı zamanda ülkeyi hem AB tek pazarından hem de Avrupa Adalet Divanı’ndan çıkarma sözü de verecek.
May’in 8 Haziran’da erken seçime gidilmesi için önceki gün yaptığı beklenmedik çağrı, dün parlamentoda onaylanmıştı.
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