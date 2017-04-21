Betam: Göçmenler İngiltere’ye kazandırıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam), Brexit sürecindeki İngiltere’de tartışmaların odağındaki göçmenlerin ülkeye kazandırdıklarının toplamının, maliyetlerini geçtiği belirtildi.

Doç. Dr. Ebru Canan-Sokullu’nun hazırladığı “Göcmenler ve Brexit” başlıklı araştırma notunda, “Ekonomik tahminler ve beklentiler doğru çıkar ve özellikle istihdam politikaları açısından İngiliz ekonomisi Ortak Pazar’ın dışında kalırsa ve ekonomik daralma görülürse AB-içi göçmenlere yönelik olumsuz tutumlarda ciddi bir düşüş beklenebilir. Keza bu çalışmanın da ortay koyduğu gibi göçmenlerin algılanan kazançları maliyetlerinden ağırlıklı olarak daha yüksektir” denildi.

Raporun devamında, “Brexit kararının uygulamaya konmaya başlamasıyla farklı bir noktada evrilebilir. Özellikle göçmenler ile ilgili Brexit öncesi kamuoyunda hâkim olan karşıtlık durumu referandum sonrasındaki anketlerin gösterdiği kadarıyla ‘yumuşama’ eğilimi gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

“Başbakan May’in Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesini uygulamaya koymasının ardından geçecek olan süre içinde ortaya çıkması muhtemel durumlar şu şekilde özetlenebilir” diye devam eden raporda, “İngiliz siyasi eliti referandum öncesi yürüttüğü katı Brexit yanlısı tavrını yumuşatabilir, bu doğrultuda kendi seçmeninin de aynı doğrultuda kanaatini değiştirmesi beklenebilir ya da AB ile kabul edilecek ‘çıkış stratejisi’ ne derece esnek ya da katı olursa olsun, ekonomik etkileri siyasi etkilerinden daha hızlı bir şekilde hissedilecektir” şeklinde açıklamalar da yer aldı.

EKONOMİ-KÜLTÜR EKSENİNDE GÖÇMENLER ZENGİNLİKTİR

Betam notunda, “İngiliz kamuoyuna göre ekonomi-kültür ekseninde göçmenler daha fazla zenginlik demektir” saptamasına yer verilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Çoğunluk göçmenlerin ekonomiye olumlu katkı yaptıklarını düşünürken, kültürel açıdan göçmenlerin pozitif katkıları ve götürülerinin olduğunu düşünenlerin oranı birbirine yakındır. İngilizlerin yüzde 57’si göçmenlerin ‘sosyal hizmetlere yük’ olduğunu, yüzde 47’si ise ‘işlerini ellerinden aldıklarını’ ifade ederken, kamuoyunda göçmenlerin bazı iş kollarında istihdam kaynağı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73’tür. Göçmenler ve pozitif ekonomik getirileri düşünüldüğünde halkın yüzde 58’i göçmenlerin yeni işletmeler açarak istihdam yarattıklarını dile getiriyor.

İNGİLİZLERİN YÜZDE 46’SI GÖÇMENLERİN ÇALIŞMAK İÇİN İNGİLTERE’YE GELDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR

“Göçün algılanan bir diğer ekonomik boyutu daha vardır. İngilizlerin yüzde 3’ü göçmenlerin ailenin diğer üyeleri ile birleşimi için, yüzde 6’sı iltica talebiyle ve diğer yüzde 6’sı okumak için geldiklerini düşünürken yüzde 40’ı sosyal hizmetlerden faydalanmak yüzde 46’sı ise çalışmak için İngiltere’ye geldiklerini düşünüyor. Bu veriler ışığında AB’nin diğer ülkeleri ile kıyaslandığında İngilizlerin göçmenlerle ilgili ekonomik kaygılarının daha yüksek olduğu gözlenir.” (DHA)