Hilye-i Şerif sergisi Londralılarla buluştu

KUTLU Doğum Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Aşk-ı Nebi” temalı Hilye-i Şerif sergisi gerçekleştirildi. Serginin açılışına Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcisi Zehra Başaran ve çok sayıda davetli katıldı. 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan Aşk-ı Nebi temalı sergide Türkiye’den hattat Ahmet Çoktan’ın sanatıyla yorumladığı eserleri sanatseverlerle buluştu. Açılışının ilk gününde yaklaşık 50 kişi katılırken “Aşk-ı Nebi” sergisi, 5 Mayıs’a kadar Londra Yunus Emre Enstitüsünde ziyaretçiler için açık olacak.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç yaptığı açılış konuşmasında sergiye ev sahipliği yapan ve destek verenlere teşekkür etti. Bilgiç konuşmasında “Türk kültürünün kimliğini, değerlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında gelecek kuşaklara aktarılmasında rol oynayan herkese minnettarız. Geçmiş yıllardan bugüne her zaman anlamlı etkinliklerin gerçekleştirildiği Yunus Emre Kütür Merkezinde Aşk-ı Nebi sergisinin açılması bizleri çok memnun etti. Başta Yunus Emre Kültür Merkezine ve Hattat sanatçısı Ahmet Çoktan’a böyle bir sergiye vesile oldukları için teşekkürlerimi iletiyorum.” ’ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından sergiyi Yunus Emre Kültür Merkezi müdürü Mehmet Karakuş ile gezen büyükelçi süsleme sanatı ile hazırlanan eserleri inceledi.

HİLYE-İ ŞERİF NEDİR?

Hilye, Hilye-i Şerif, Hilye-i Saadet ya da Hilye-i Nebi, Osmanlı döneminde hattatlarca geliştirilen bir süsleme sanatıdır. Kelime anlamı olarak süs, ziynet, güzellik gibi anlamlara gelen hilye bunların yanında suret, sıfat, hilkat gibi anlamlar da taşımaktadır. Evlere hilye asılmasının ev halkını hastalıktan ve kötülükten koruyacağına dair bir inanış olmasına rağmen bu doğru değildir.