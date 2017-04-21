Londra Gazete
Son haberler
21 Nisan 2017 - Şah Gaziler ve Ersin Mersin Burger King şubesi açtı
21 Nisan 2017 - “Tek adam rejimine karşı mücadelemiz sürecek”
20 Nisan 2017 - “Referandum sonuçlarını kabul etmiyoruz!”
20 Nisan 2017 - Yüzde 79 ‘Hayır’ çıktı ‘ ama ‘Evet’çiler sevindi
19 Nisan 2017 - Seçimlere doğru İngiltere
Home / Spor / İkinci Küme’de play-off başlıyor

İkinci Küme’de play-off başlıyor

— 21 Nisan 2017

Excellence Türk Ligi İkinci Küme’de üst kümeye yükselecek üçüncü takımı belirleyecek play-off turunun ilk maçları bu Pazar oynanacak.

Pymmes Park sahasında oynanacak eleme maçlarını kazanan iki takım 30 Nisan’da finalde karşı karşıya gelecek ve kazanan GS FC ve Koçgiri’den sonra Birinci Küme’ye çıkacak üçüncü takım olacak.

Birinci Küme 10’uncusu Fenerbahçe ile İkinci Kümede üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı paylaşan Küçük Kaymaklı, Yeşilada ve Mehmetçik’in karşılaşacağı ilk tur programı şöyle:

Pymmes Park:

14.00 Fenerbahçe-Mehmetçik, 14.00 Küçük Kaymaklı-Yeşilada

CUDWORTH TAXI FEDERASYON KUPASI’NDA İKİ MAÇ VAR

Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda çeyrek finalin son iki takımı bu Pazar belli olacak. Program şöyle:

Pymmes Park: 14.00 Kafkas Gençlik-Koçgiri, Wadham Lodge Sports Ground: 14.00 Düzcespor-Yeni Boğaziçi

Haber Okunma Sayısı: 44
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 842

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close