İkinci Küme’de play-off başlıyor

Excellence Türk Ligi İkinci Küme’de üst kümeye yükselecek üçüncü takımı belirleyecek play-off turunun ilk maçları bu Pazar oynanacak.

Pymmes Park sahasında oynanacak eleme maçlarını kazanan iki takım 30 Nisan’da finalde karşı karşıya gelecek ve kazanan GS FC ve Koçgiri’den sonra Birinci Küme’ye çıkacak üçüncü takım olacak.

Birinci Küme 10’uncusu Fenerbahçe ile İkinci Kümede üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı paylaşan Küçük Kaymaklı, Yeşilada ve Mehmetçik’in karşılaşacağı ilk tur programı şöyle:

Pymmes Park:

14.00 Fenerbahçe-Mehmetçik, 14.00 Küçük Kaymaklı-Yeşilada

CUDWORTH TAXI FEDERASYON KUPASI’NDA İKİ MAÇ VAR

Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda çeyrek finalin son iki takımı bu Pazar belli olacak. Program şöyle:

Pymmes Park: 14.00 Kafkas Gençlik-Koçgiri, Wadham Lodge Sports Ground: 14.00 Düzcespor-Yeni Boğaziçi