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İngiltere’de finans kurumları seçime hazırlıklı

— 21 Nisan 2017

 

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiliz finansal şirketlerinin alınan erken seçim kararının ortaya çıkarabileceği risklere karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

IMF’in Washington’daki bahar toplantıları sırasında konuşan Carney, “Geçen yıl yapılan AB referandumu ile karşılaştırdığımda, bu bu erken seçim normal bir siyasi süreç ve finansal kurumlar buna  iyi bir şekilde hazırlıklılar” dedi.(DÜNYA.COM)

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