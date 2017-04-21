Kraliçe Elizabeth 91 yaşına girdi

İngiltere Kraliyet tahtında en uzun süre kalan hükümdar olarak kayıtlara geçen Kraliçe II. Elizabeth, 91 yaşına girdi.

Ülkenin farklı kentlerinde yapılacak kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne olacak. Kutlamalar Mayıs ve Haziran aylarında da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Doğum gününü ailesiyle Windsor Kalesi’nde kutlamaya hazırlanan Kraliçe, kendisini bekleyen İngilizlerin doğum günü tebrikini ve hediyelerini kabul edecek.

İngiltere Kraliyet tahtında 63. yılını dolduran Kraliçe II. Elizabeth’nin doğum günü yılda iki kez; asıl doğum günü olan 21 Nisan’da ve resmi olarak Haziran ayında kutlanıyor.

Bu çerçevede, 12-15 Mayıs’ta Windsor Sarayı’nda, yüzlerce atın performans sergileyeceği gösteriler yapılacak.

10 Haziran’da Londra’daki St Paul’s Katedrali’nde tören ve 11 Haziran’da Kraliçe’nin resmi konutu Buckingham Sarayı yakınlarında atlı geçiş töreni düzenlenecek.

Kraliçe 12 Haziran’da ise Buckingham Sarayı’nın önündeki Mall Caddesi’nde 10 bin kişilik sokak partisine ev sahipliği yapacak.

91 YILDA NELER OLDU?