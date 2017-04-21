Kraliçe Elizabeth 91 yaşına girdi
— 21 Nisan 2017
İngiltere Kraliyet tahtında en uzun süre kalan hükümdar olarak kayıtlara geçen Kraliçe II. Elizabeth, 91 yaşına girdi.
Ülkenin farklı kentlerinde yapılacak kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne olacak. Kutlamalar Mayıs ve Haziran aylarında da çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Doğum gününü ailesiyle Windsor Kalesi’nde kutlamaya hazırlanan Kraliçe, kendisini bekleyen İngilizlerin doğum günü tebrikini ve hediyelerini kabul edecek.
İngiltere Kraliyet tahtında 63. yılını dolduran Kraliçe II. Elizabeth’nin doğum günü yılda iki kez; asıl doğum günü olan 21 Nisan’da ve resmi olarak Haziran ayında kutlanıyor.
Bu çerçevede, 12-15 Mayıs’ta Windsor Sarayı’nda, yüzlerce atın performans sergileyeceği gösteriler yapılacak.
10 Haziran’da Londra’daki St Paul’s Katedrali’nde tören ve 11 Haziran’da Kraliçe’nin resmi konutu Buckingham Sarayı yakınlarında atlı geçiş töreni düzenlenecek.
Kraliçe 12 Haziran’da ise Buckingham Sarayı’nın önündeki Mall Caddesi’nde 10 bin kişilik sokak partisine ev sahipliği yapacak.
91 YILDA NELER OLDU?
- Dünyanın en uzun metrosu “The Queen” adıyla Kraliçeye ithaf edildi.
- 4 çocuk, 8 torun, 5 torunun çocuğu oldu.
- 13 Başbakan değişti.
- 16 ülkenin Kraliçesi.
- 16 genel seçim yapıldı.
- 21 yaşında Edinburgh Dükü ile evlendi.
- 22 yaşında ilk çocuğuna sahip oldu.
- Madame Tussads, Kraliçenin 23 tane bal mumu heykelini yaptı.
- 25 yaşında Kraliçe oldu.
- 37 yaşında son çocuğunu dünyaya getirdi.
- Hayatının %72’sini Kraliçe olarak geçirdi.
- 601 adet organizasyona sahiplik etti.
- 660 atama seremonisi gerçekleştirdi.
- 23 bin 816 gündür Kraliçe.
- Yaklaşık 1,45 milyon insan Buckingham Sarayındaki doğum günü kutlamalarına katıldı.
- Kraliçenin mal varlığı değeri 340 milyon pound.
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