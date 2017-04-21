Manchester United’ın rakibi Celta Vigo oldu

İngiltere Kraliyet tahtında en uzun süre kalan hükümdar olarak kayıtlara geçen Kraliçe II. Elizabeth, 91 yaşına girdi. Ülkenin farklı kentlerinde yapılacak kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne olacak. Kutlamalar Mayıs ve Haziran aylarında da çeşitli etkinliklerle devam edecek. Doğum gününü ailesiyle Windsor Kalesi’nde kutlamaya hazırlanan Kraliçe, kendisini bekleyen İngilizlerin doğum günü tebrikini ve hediyelerini kabul edecek….