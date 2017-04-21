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Seçim için 522 ‘Evet’, 13 ‘Hayır’ çıktı

— 21 Nisan 2017

İngiltere Başbakanı 8 Haziran’da erken seçim için parlamentonun desteğini aldı. May normalde 2020 yılında yapılması planlanan seçimleri erkene alma kararıyla Salı günü müttefikleri ve muhalifleri şaşırtırken, bu kararın iki yıl sürecek olan Brexit için sona yaklaşan görüşmelerde önceliklerin çakışmasını engellemeye yardımcı olacağını belirtti. May, 8 Haziran’da yapılmasını istediği erken seçimler için 650 kişilik parlamentoda 522 kişinin desteğini alırken, yalnızca 13 kişi buna karşı oy kullandı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden ayrılma görüşmelerinde elini güçlendireceğini ve İngiltere’deki bölünmeye çare olacağını savunduğu 8 Haziran erken seçimleri için parlamentonun desteğini aldı.

May’in yeni bir beş yıllık dönem kazanacağı ve parlamentodaki çoğunluğunu 100 koltuk daha artırarak AB ile ayrılık görüşmelerini daha pürüzsüz bir ortamda yürütüp İngiltere ekonomisine daha az zarar vereceği tahmin edilen seçim kararının ardından sterlin altı buçuk ayın zirvesine yakın bir seyir izledi.

May, “Genel seçimler ülkeye beş yıllığına görüşmeleri iyi bir şekilde ilerletecek ve sonuç olarak başarıya ulaşacak güçlü ve istikrarlı bir liderlik sağlayacak ve bu çok kritik” dedi.

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