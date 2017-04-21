Şah Gaziler ve Ersin Mersin Burger King şubesi açtı

FAST food ürünlerine talebin her geçen gün daha da artmasıyla Şah Gaziler ve Ersin Mersin yatırım kararı alarak Güney Londra’nın Welling bölgesine Burger King şubesi açtı. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen açılışa Belediye Meclis Üyeleri Val Clark, Louie Frenc, Nigel Betts, Andy Dourmoush, Roy Ashmole ve özel davetliler katıldı.

Burger King şubesi ortaklarından Şah Gaziler yaptığı açıklamada açılış için gelen herkese teşekkür etti. Gaziler “Bugün Londra’nın dört bir yanından gelerek bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederim. Ersin arkadaşımla beraber açılışını gerçekleştirdiğimiz bu şube için ciddi bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Özellikle konum olarak çok güzel ve merkezde olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnanıyoruz ki zaman geçtikçe farklı şubeler açarak hizmetler vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Diğer şube ortağı Ersin Mersin ise İngiltere’ye geldiği yıllardan itibaren Burger King restoranlarında çalıştığını ve mutfaktan gelerek patronluğa uzanan hikayesini anlattı.

Mersin “18 yaşında İngiltere’ye gelerek Burger King restoranlarının lobisinde çalışmaya başladım. Mutfaktan mağaza menajerliğine kadar yükseldim. En sonunda kendi şubemi açarak daha güzel ve büyük hizmetler vermek istedim. Şah Gaziler ile güzel bir ortaklık yaparak uzun yıllara dayanan dostluğumuzu ortaklıkla birleştirdik. Zamanla farklı bölgelere yeni şubeler açarak kendimize, ailemize ve Türk toplumuna faydalı olmak istiyoruz.” dedi. Belediye Meclis Üyesi Louie Frenc ise yaptığı açılış konuşmasında “Londra’nın en uzun caddelerinden birisi olan bu bölgede çok sayıda genç vatandaşımız bulunuyor. Bugün bu şubenin açılışını yaptığım için çok mutluyum. Bu bölgede iş yaptıkları için iki yatırımcıyı da kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile Burger King’in yeni şubesinin resmi açılışı yapıldı. 2 Katlı olma özelliği ile ön plana çıkan şubede çocuklar için oyun alanları bulunurken Welling bölgesinin en uğrak caddesi üzerinde olması büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren hizmete giren şubeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Adres 45 Bellegrove Road, Welling, Londra DA16 3PB