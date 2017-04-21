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Türk Ligi 1.Küme play-off kuraları çekildi

— 21 Nisan 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme play-off turu maçlarının kuraları çekildi.

İlk etabı ilk dört sırada kapatan Yalova, Trabzonspor, Esenler ve Dumlupınar’ın katılacağı play-off karşılaşmaları tek devreli lig usulüyle oynanacak. Maçlara Yalova (3), Trabzonspor (2), Esenler (1) ve Dumlupınar (0) puanla başlayacak.

Karşılaşmalar sonunda play-off grubunu lider tamamlayan takım 2016-17 sezonunun şampiyonu olacak.

Kuzey Londra, White Hart Lane üzerinde bulunan New River Sports Centre tesislerinde oynanacak karşılaşmaların tarihleri 30 Nisan Pazar, 4 Mayıs Perşembe ve 7 Mayıs Pazar olarak belirlendi.

Play-off grubu maçlarının programı şöyle:

30 Nisan Pazar

New River Sports Centre Stadium

15.30 Trabzonspor-Dumlupınar

New River Sports Centre astroturf (G3)

15.30 Yalova-Esenler FC

4 Mayıs Perşembe

New River Sports Centre Stadium

20.30 Dumlupınar-Esenler FC

New River Sports Centre Astroturf (G3)

20.30 Trabzonspor-Yalova

7 Mayıs Pazar

New River Sports Centre Stadium

15.30 Esenler FC-Trabzonspor

New River Sports Centre astroturf (G3)

15.30 Yalova-Dumlupınar

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