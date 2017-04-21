Türk Ligi 1.Küme play-off kuraları çekildi
— 21 Nisan 2017
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme play-off turu maçlarının kuraları çekildi.
İlk etabı ilk dört sırada kapatan Yalova, Trabzonspor, Esenler ve Dumlupınar’ın katılacağı play-off karşılaşmaları tek devreli lig usulüyle oynanacak. Maçlara Yalova (3), Trabzonspor (2), Esenler (1) ve Dumlupınar (0) puanla başlayacak.
Karşılaşmalar sonunda play-off grubunu lider tamamlayan takım 2016-17 sezonunun şampiyonu olacak.
Kuzey Londra, White Hart Lane üzerinde bulunan New River Sports Centre tesislerinde oynanacak karşılaşmaların tarihleri 30 Nisan Pazar, 4 Mayıs Perşembe ve 7 Mayıs Pazar olarak belirlendi.
Play-off grubu maçlarının programı şöyle:
30 Nisan Pazar
New River Sports Centre Stadium
15.30 Trabzonspor-Dumlupınar
New River Sports Centre astroturf (G3)
15.30 Yalova-Esenler FC
4 Mayıs Perşembe
New River Sports Centre Stadium
20.30 Dumlupınar-Esenler FC
New River Sports Centre Astroturf (G3)
20.30 Trabzonspor-Yalova
7 Mayıs Pazar
New River Sports Centre Stadium
15.30 Esenler FC-Trabzonspor
New River Sports Centre astroturf (G3)
15.30 Yalova-Dumlupınar
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