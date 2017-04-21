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Ugo Ehiogu 44 yaşında hayatını kaybetti

— 21 Nisan 2017

Aston Villa ve Middlesbrough’da uzun yıllar forma giyen İngiliz milli stoper Ugo Ehiogu, 44 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Tottenham Hotspur’da 23 yaş altı takımında antrenörlük yapan Ehiogu’nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ehiogu, West Bromwich Albion’da başladığı kariyerinde 1991-2000 arası Aston Villa, 2000-2007 arası Middlesbrough’da devam etmişti. Bu iki kulüpte toplam 363 maça çıkan 1.88’lik stoper, Glasgow Rangers ve Sheffield United’da da forma giymişti. Ehiogu, 4 kez İngiltere A milli takımında oynamıştı.

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