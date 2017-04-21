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Yeni Boğaziçi’nden 20 gol

— 21 Nisan 2017

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi, İkinci Küme’den rakibi Doğan TB’ye 20-3 galip gelerek sezonun gol rekorunu kırdı.

Yeni Boğaziçi’nin yarı finale yükseldiği ve Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-0 sonuçlandı. Yeni Boğaziçi’nin gollerinden beşer tanesini Shane ve Rhys, üçer tanesini de Denzel ve Erol kaydetti. Diğer golleri Hasan Baca (2), Hüseyin ve Anthony attı.

Doğan TB’nin sayıları ise hat-trick yapan Alican Kara’dan geldi.

Yeni Boğaziçi yarı finalde Düzcespor ile oynayacak.

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