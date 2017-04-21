Yeni Boğaziçi’nden 20 gol

Seçim için 522 ‘Evet’, 13 ‘Hayır’ çıktı— 21 Nisan 2017
İngiltere Başbakanı 8 Haziran’da erken seçim için parlamentonun desteğini aldı.
Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi, İkinci Küme’den rakibi Doğan TB’ye 20-3 galip gelerek sezonun gol rekorunu kırdı.
Yeni Boğaziçi’nin yarı finale yükseldiği ve Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-0 sonuçlandı. Yeni Boğaziçi’nin gollerinden beşer tanesini Shane ve Rhys, üçer tanesini de Denzel ve Erol kaydetti. Diğer golleri Hasan Baca (2), Hüseyin ve Anthony attı.
Doğan TB’nin sayıları ise hat-trick yapan Alican Kara’dan geldi.
Yeni Boğaziçi yarı finalde Düzcespor ile oynayacak.
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