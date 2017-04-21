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Zehra Çilingiroğlu Londra’da okuyamadı

— 21 Nisan 2017

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra’daki ‘University of Westminister’ okulunu bıraktı Türkiye’ye geri döndü.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra’da ‘University of Westminister’e kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıldır Londra’da yaşayan Zehra’nın, Londra’nın kapalı havasına ve anne-babasından ayrı kalmaya alışamadığı iddia edilerek ve okulu bıraktığı açıklandı.

SONBAHARDA TÜRKİYE’DEN GİTMİŞTİ

Zehra Çilingiroğlu, Londra’daki ‘University of Westminister’da iş yönetimi ve pazarlama okumaya başlamış ve geçtiğimiz sonbaharda buraya yerleşmişti.

OKULU BIRAKTI

Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; bir süredir Paskalya tatili nedeniyle İstanbul’da olan Zehra’nın, Londra’daki okulu bıraktığı ortaya çıktı.

“ORADA ÇOK BUNALDIM”

Londra’nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Çilingiroğlu’nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına “Orada çok bunaldım” dediği ileri sürüldü.

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