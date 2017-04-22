5 yaşındaki taraftarın kaleci olma isteği kabul edildi

Joan Ryan İngiltere gündemini topluma anlatacak— 22 Nisan 2017
Enfield North Milletvekili Joan Ryan Londra’daki yerel basın ile bir araya gelerek hem İngiltere politik gündemini hem de Türkiye’yi konuşacak.
İngiltere Lig One ekiplerinden Oldham Athletic’in 5 yaşındaki taraftarı Thomas Young, hayranı olduğu kaleci Connor Ripley’in, kiralık sözleşmesi bittikten sonra takımı Middlesbrough‘a döneceğini öğrenince bir mektup yazdı.
Kulüp başkanına yazdığı mektupta, ”Kaleci Cornor Ripley takımdan ayrılırsa kaleye ben geçmek istiyorum” diyen Young’ın isteği kabul edildi. Kalecilerle antremana çıkıcak olan Young, aynı zamanda oyuncularla da tanışacak. (HABERLER.COM)
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