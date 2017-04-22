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Accounting Direct Plus’tan mülk yatırımına dair seminer

— 22 Nisan 2017

 

Londra ve Britanya’nın önde gelen muhasebe ve danışmanlık şirketlerinden olan Accounting Direct Plus, mülk sahiplerine özel olarak yeni bütçe, vergilendirme ve ekonomik çözümler üzerine bir seminer gerçekleştirdi.

20 Nisan Perşembe akşamı Palmers Green Barclays’de gerçekleşen seminerde, öncü vergi danışmanlığı şirketi Qubic, katılımcılara yeni dönem bütçe, vergi ve ipotek ödemeleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

Açılışını Accounting Direct Plus direktörü Enver Kannur’un yaptığı akşamda, ADP’den Mehmet Gazioğlu yeni dönem bütçesinin üzerinden geçerken Qubic temsilcileri Alan Taylor ve Stuart Hamilton mülk sahiplerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

“EV SAHİPLERİ İÇİN ZOR BİR DÖNEM”

Konuşmasında içinde bulunduğumuz ekonomik dönemin çalkantılı sürecini ele alan Qubic yöneticilerinden Stuart Hamilton, ev sahipleri için zor bir dönemde olduğumuzu belirtti. 8 Temmuz 2015’de açıklanan bütçe planlamasını konu alan Hamilton, 2020’ye kadar interest cost’ların %0’a düşeceğini belirtti.

Ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenmek için muhtemel seçeneklerin satış, kira arttırımı ve şirketleşme gibi seçeneklerin olduğunu belirten Hamilton, katma değer vergisinin de göz ardı edilmemesi gereken bir unsur olduğunu belirtti.

Toplantıda ipotek indirimleri (mortgage interest relief) tablolarının 2020’ye kadar detaylı olarak incelenirken, program sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladılar.

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