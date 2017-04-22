Aksular Restaurant misafirlerini ağırlıyor

Hayat boyu öğretmenlik yapması yasak!— 22 Nisan 2017
Doncaster kentinde lise öğretmeni Francoise Jenkins’in adı öyle bir seks skandalına karıştı ki kadının ömür boyu öğretmenlik yapması yasaklandı.
UZUN yıllardır sofralarımızdan eksik olmayan geleneksel Anadolu yemeklerinin yanı sıra kendisine özgü menüleriyle Londralıların buluşma yeri olan Palmers Green’deki Aksular Restaurant, Londra’da yaşayan birçok farklı kültüre sahip misafirlerini haftanın 7 günü sabah 09.00 gece 01.00 saatleri arasında ağırlamaya devam ediyor. 232-234 Green Lanes, Palmers Green, London, N13 5UD adresinde yer alan Aksular Restaurant’a 020 8886 3503 numarasından ulaşabilirsiniz.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak