Cyprus Garden yine Kerem Ergen’le coştu

Birbirinden renkli sanatçıları ve eğlenceli şovlarıyla Londra’da yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıslı toplumun en çok tercih ettiği eğlence mekanı olan Cyprus Garden’da eğlencede sınır yok. Sizler de gerçekleştirilen eğlencelere yer almak ve rezervasyon yaptırmak istiyorsanız Ediz Hastunç’u 077 4134 1031, Engin Yorgancı’yı 077 3841 0870 numarasından veya Cyprus Garden’ı 020 3478 7382 numarasından arayabilirsiniz. Cyprus Garden, Southend Road, Londra E4 8TA adresinde yer alıyor.