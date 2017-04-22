Geçen yılı tekrarlayacak güçteyiz

Birinci Küme play-off grubuna yine iddialı başlayacak Trabzonspor, geçen yıl olduğu gibi sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyor.

Menajer Emrah Kaya, geçen sezon ilk kez uygulanan play-off sistemi öncesi ilk etabı yine ikinci kapattıklarını belirtti. Emrah Kaya, bu yıl da üç rakiplerini yenerek üst üste ikinci kez Birinci Küme’de şampiyon olmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Bu sezon ilk yarıda iyi futbol oynadık. Ancak ikinci yarıda yabancı oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar daha başarılı olmamızı engelledi. Şu anda play-off maçlarına tam kadro ile başlayacağız. Rakiplerimizi incelediğimde her üçünü de yenecek güçte olduğumuza inanıyorum. Bu yıl da şampiyon olup, geçen sezonki başarımızın şansa olmadığını herkese göstermek istiyoruz. Takımıma güvenim büyük. Son söyleceğim şey hak edenin kazanmasıdır” şeklinde konuştu.