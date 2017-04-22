Dr. Gaye Yılmaz’ın; Londra, Berlin ve İstanbul’da yaşayan 28 ayrı ulustan 120 ev işçisi kadınla görüşerek hazırladığı ‘Göçmenlik ve ev işçiliği’ araştırması kitaplaştırıldı.

Dr. Sue Ledwith ile birlikte kitaplaştırılan araştırma, İngiltere merkezli Pelgrave Macmilan tarafından yayınlandı.

Araştırma için Londra’da yaşayan çok sayıda göçmen kadınla bire bir görüşme yapan Dr. Gaye Yılmaz, 28 Nisan Cuma günü kitabının tanıtımı için Londra’da olacak.

Gündüz, UNITE sendikasında araştırmasına ve kitabın içeriğine dair bir sunum yapacak olan Yılmaz, aynı akşam saat 19.00’da Londra Toplum Merkezi’nin ev sahipliğinde araştırmasına katılan kadınların da yer aldığı bir etkinliğe katılarak araştırmasına ilişkin bilgilendirme yapacak.

28 Nisan Cuma günü akşam saat 19.00’da başlayacak olan etkinlik herkesin katılımına açıktır.

Etkinlik, Londra Toplum Merkezi, 22 Moorefield Road, Tottenham N17 6PY adresinde gerçekleştirilecektir.

Dr. Gaye Yılmaz, araştırması için Londra’da kaldığı sure boyunca bilgi ve birikimini Londra’da yaşayan göçmen emekçilerle paylaşmak için ‘Günümüz Emek Süreçlerini Emek-Değer Teorisi Üzerinden Anlamak’ adıyla bir dizi seminer de gerçekleştirmişti.