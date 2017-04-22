Haftanın maç programı

Hayat boyu öğretmenlik yapması yasak!— 22 Nisan 2017
Doncaster kentinde lise öğretmeni Francoise Jenkins’in adı öyle bir seks skandalına karıştı ki kadının ömür boyu öğretmenlik yapması yasaklandı.
Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası, Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme play-out ve play-off, Şah Patisserie O45 Veteran Federasyon Kupası ve King Food Centre O35 Veteran Federasyon Kupası ile Barnet Sunday League Premier Division’da takımlarımızın maç programı şöyledir:
23 NİSAN PAZAR
Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası çeyrek final
Wadham Lodge Sports Ground
14.00 Yeni Boğaziçi-Düzcespor
Pymmes Park
14.00 Kafkas Gençlik-Koçgiri
Excellence Mortgage Türk Ligi play-out/play-off maçları
Pymmes Park
14.00 Fenerbahçe-Mehmetçik
14.00 Küçük Kaymaklı-Yeşilada
Barnet Sunday LeaguePremier Division
Globe Rangers
10.30 Globe Rangers-Winchmore Hill
24 NİSAN PAZARTESİ
New River Sports Centre
19.30’dan itibaren Şah Patisserie O45 ve King Food Centre O35 Türk Veteran Ligleri
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