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Haftanın maç programı

— 22 Nisan 2017

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası, Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme play-out ve play-off, Şah Patisserie O45 Veteran Federasyon Kupası ve King Food Centre O35 Veteran Federasyon Kupası ile Barnet Sunday League Premier Division’da takımlarımızın maç programı şöyledir:

23 NİSAN PAZAR

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası çeyrek final

Wadham Lodge Sports Ground

14.00 Yeni Boğaziçi-Düzcespor

Pymmes Park

14.00 Kafkas Gençlik-Koçgiri

Excellence Mortgage Türk Ligi play-out/play-off maçları

Pymmes Park

14.00 Fenerbahçe-Mehmetçik

14.00 Küçük Kaymaklı-Yeşilada

Barnet Sunday LeaguePremier Division

Globe Rangers

10.30 Globe Rangers-Winchmore Hill

24 NİSAN PAZARTESİ

New River Sports Centre

19.30’dan itibaren Şah Patisserie O45 ve King Food Centre O35 Türk Veteran Ligleri

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