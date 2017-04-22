Hedef bir kez daha şampiyonluk

Joan Ryan İngiltere gündemini topluma anlatacak— 22 Nisan 2017
Enfield North Milletvekili Joan Ryan Londra’daki yerel basın ile bir araya gelerek hem İngiltere politik gündemini hem de Türkiye’yi konuşacak.
Exellence Mortgage Birinci Küme’de 18 maçlık ilk periyodu Yalova tek yenilgiyle lider kapattı.
Türk Ligi’nin en köklü takımlarından biri olan Yalova, şimdi zirevedeki takımı belirleyecek play-off maçlarına hazırlanıyor. Play-off grubuna 3 puanlık avantajla başlayacak Yalova’nın hedefi şampiyonluk. Başkan Hasan Salih, ligde şimdiye kadar üç şampiyonluk kazandıklarını belirterek, “Bu yıl da dördüncü şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Play-off grubunda güçlü takımlar var. Bu yılki başarımızda takım içindeki birlik ve beraberliğin rolü büyük oldu. Fazla transferimiz olmadı ama dayanışma bizi başarıya götürdü. Şimdi de aynı başarıyı play-off turunda devam ettirmek istiyoruz” dedi.
Hasan Salih, play-off turunda puan eşitliği halinde averaj sistemi uygulamasına ise tepkili olduklarını belirterek, “İlk etaptaki başarının gözardı edilmesi anlaşılır gibi değil” dedi ve bu konuda Federasyonu suçladı.
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